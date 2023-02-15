В Коми исчез 53-летний Александр Шахай

Фото: «Лиза Алерт»

В Коми объявлены поиски 53-летнего Александра Шахая. Мужчина исчез еще 7 февраля, с тех пор о нем нет никаких вестей.

В последний раз пропавшего видели в поселке Чиньяворык Княжпоготского района. В день исчезновения на нем была темно-синяя куртка, черные штаны, такого же цвета берцовые сапоги, а также черная шапка.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темные волосы, серые глаза.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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