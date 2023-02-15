Житель Коми украл планшет, еду и велосипед

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В Прилузском районе местного жителя признали виновным в кражах и незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, житель Лоймы летом дважды забирался в дома односельчан. Оттуда он украл продукты и планшет. В сентябре мужчина украл велосипед из хозпостройки. Дома у фигуранта нашли порох и капсюли для патронов. Свою вину злоумышленник не признал. Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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