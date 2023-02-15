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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 13:58

В Коми будут судить курьера, участвовавшего в обмане пенсионерки

Под предлогом ДТП женщина заплатила 100 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Коми 20-летнего жителя Москвы обвиняют в мошенничестве в отношении пенсионерки на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В августе молодой человек и неизвестные позвонили 89-летней жительнице Сыктывкара. Москвич заявил, что дочь горожанки совершила ДТП с тяжкими последствиями. Для того, чтобы та избежала уголовной ответственности, от пенсионерки потребовали передать деньги через курьера. Москвич подъехал к подъезду и получил от сыктывкарки 100 тысяч рублей. После этого женщина обратилась в полицию. Житель столицы признал вину и вернул ей 80 тысяч рублей. Уголовное дело направили в суд.

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