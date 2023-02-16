Житель Сыктывкара напал с палкой на своего соседа по даче

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В Сыктывдинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 37-летнего жителя столицы Коми. По предоставленным прокуратурой республики информации, его признали виновным в нападении на соседа по даче с палкой.

В ведомстве сообщили, что драка произошла 8 мая 2022 года. Конфликт возник на фоне переписки в общем чате товарищества садоводов. Один из участников переписки пришел на дачу своего оппонента, кинул в дом полено, разбив окно. После этого владелец участка вышел с палкой и ударил ей своего противника по голове и телу несколько раз.

Суд признал вину нападавшего и назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Спровоцировавшего конфликт привлекли по административной статье.

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