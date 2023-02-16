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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:15

В Сыктывкаре начнут реконструкцию дороги до Кочпон-Чита

Планы работ уже подготовлены
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Можегов сообщил о планах муниципальных властей по реконструкции дороги до микрорайона Кочпон-Чит. По его словам, работы начнут в 2023 году.

Чиновник проинформировал, что в планах намечено расширение выезда на Пермскую улицу, создание разгонных полос, установка светофора, благоустройство пешеходных дорожек. В настоящий момент проект реконструкции уже прошел экспертизу.

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