В Сыктывкаре поймали обворовавшего квартиры мужчину

Фото: архив КП

В Эжвинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении четырех краж с проникновением в жилище, сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, преступления фигурант уголовного дела совершил в начале сентября 2022 года. В те дни он гулял по Сыктывкару, заходил в подъезды и искал незапертые квартиры.

В какой-то момент его застали жильцы доме и передали полиции. Суд назначил злоумышленнику три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на год и шесть месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Страх и паника»: сыктывкарка рассказала о пережитом землетрясении в Турции (подробнее)