Житель Коми пытался оспорить в суде решение призывной комиссии

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Житель Печоры обратился с иском к призывной комиссии и Военному комиссариату города о признании незаконным заключении, согласно которому он годен с незначительными ограничениями к службе.

По предоставленным данным, в комиссии ему дали категорию Б-3, однако 25-летний истец заявил, что его не направили на дополнительное обследование, несмотря на жалобы.

Суд отклонил иск, ссылаясь на то, что при прохождении комиссии истец не прикладывал никакие подтверждающие медицинские документы, которые он предъявил в суде, и не жаловался на свое здоровье в рамках установленного диагноза. Решение не вступило в законную силу.

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