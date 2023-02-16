В Воркуте из-за метели отменены занятия для всех школьников и студентов колледжей

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В Воркуте объявлен актированный день. В городе бушует метель, порывы которой достигают 23 м/с. Из-за опасной погоды были отменены занятия для всех школьников, а также студентов 1 и 2 курсов колледжей.

Также местные власти приняли решение закрыть кольцевую автодорогу для всех видов транспорта из-за плохой видимости. Вновь дорогу откроют, когда погодная ситуация улучшится.

- Рабочей группой Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, после проведения мониторинга, принято решение о закрытии с 7:00 16 февраля кольцевой автодороги для всех видов транспорта, - заключили в Комитете ГО и ЧС.

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