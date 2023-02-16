В Коми предлагают запретить продажу безалкогольного пива детям

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

Государственный Совет Коми предлагает запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Соответствующее обращение к федеральным властям депутаты рассмотрят в четверг, 16 февраля.

Сейчас детям запрещено продавать алкоголь крепче 0,5%. Безалкогольное пиво под эти ограничения не попадает. Однако этот напиток вреден для здоровья. Он может стать причиной различных болезней, а также вызвать гормональные сбои. Кроме того, употребление безалкогольного пива может привести к интоксикации. Напиток может вызвать привыкание и увеличить риск развития алкогольной зависимости в будущем. Запрет продажи такой продукции детям, по мнению парламентариев, поможет сохранить здоровье подрастающего поколения, а также снизить количество преступлений, которые совершаются в нетрезвом состоянии.

Если Госсовет Коми одобрит обращение, документ направят в Госдуму, Совет Федерации и правительство России.

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