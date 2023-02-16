Успейте отдать голос за пса-талисмана Сармата из Коми, который ценой своей жизни спас хозяина

Фото: сайт конкурса «Мой ласковый и нежный зверь»

Осталось 4 дня до завершения народного голосования за участников конкурса «Мой ласковый и нежный зверь», которую в народе называют «Лохматый Оскар». В лидерах – наш пёс-герой Сармат. Поддержим красавчика, друзья!

Наш пёс-талисман Сармат из Республики Коми занимает лидирующие позиции, и у него есть все шансы победить. Особенно учитывая то, что голосовать за понравившегося номинанта можно каждый день.

Чтобы отдать свой голос, нужно попасть в графу «Номинанты» на сайте «Лохматого Оскара». Историю героя можно узнать, нажав на его фотографию и пройдя по ссылке под фото. Далее можно проголосовать за участника – в разделе голосования нужно нажать кнопку за кандидата.

На конкурсе представлено 19 животных – кошки, собаки, корова и крыса.

20 февраля стартует второй этап голосования, куда пройдут пять питомцев с наибольшим числом голосов. Второй этап голосования стартует 20 февраля. Победители станут известны 20 марта. Народных любимцев пригласят в Зеленоградск для награждения, которых тоже отметят наравне с победителями, выбранными профессиональным жюри.

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