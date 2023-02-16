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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 7:57

В Сыктывкаре столкнулись две «Лады»: пострадали два человека

Авария произошла в Верхнем Чове
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 15 февраля, в Сыктывкаре столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 7.20 в Верхнем Чове. Девушка 1997 года рождения за рулем «Гранты» выезжала с территории дома №40. При этом водитель не уступила дорогу другой «Ладе», и машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Девушка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Молодой человек 1994 года рождения, управлявший «Вестой», получил ушиб грудной клетки. Госпитализация никому из пострадавших не потребовалась.

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