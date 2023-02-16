На дорогах Коми резко увеличится число экипажей ДПС

Фото: pexels.com

В ближайшие дни на дорогах Коми увеличится число экипажей ДПС. Это связано с тем, что с 17 по 19 февраля в республике пройдет массовая проверка водителей. Сотрудники ГИБДД будут искать нетрезвых водителей и злостных нарушителей ПДД.

- В рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» организованные группы нарядов дорожно-патрульной службы 17 февраля в вечернее время организуют массовые проверки водителей автотранспорта, - рассказали в ГИБДД.

Также госавтоинспекция настоятельно советует сыктывкарцам и жителям Коми проявлять активную гражданскую позицию в случае выявления фактов управления водителями в состоянии опьянения и незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции по телефону «02», либо по телефону дежурной части ГИБДД Сыктывкара 28-18-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сообщившим о пьяных водителях в Коми будут платить по 3 тысячи рублей (подробности)