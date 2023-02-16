Сыктывкарец ограбил женщину-инвалида и отобрал 18 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре задержали местного жителя 1978 года рождения, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

К пенсионерке 1952 года рождения домой без приглашения вошел незнакомец. Дверь была незапертой. Дело в том, что женщина больна и была прикована к постели. В ходе разговора мужчина выяснил, что у хозяйки есть деньги. Злоумышленник понял, что сыктывкарка не может оказать сопротивления, и забрал 18 тысяч рублей. Мужчина уже собирался уйти, но женщина пригрозила вызвать полицию. Тогда подозреваемый отобрал у нее телефон и сбежал.

В течение суток полицейские нашли фигуранта. Им оказался ранее неоднократно судимый сыктывкарец. Деньги подозреваемый потратил, а телефон был при нем. Возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемого арестовали.

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