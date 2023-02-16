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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 10:03

В Коми мужчину будут судить за шесть эпизодов мошенничества

Его поймали в Калининграде
Источник:kp.ru
Фото: Андрей КОПАЛОВ

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Коми 32-летнего уроженца Краснодарского края, жившего в Калининграде, обвиняют в шести эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, с июня по сентябрь 2021 года обвиняемый размещал объявления о продаже электросамокатов, телефонов и видеокарт. При этом фигурант занижал цену товара, чтобы привлечь больше покупателей. Те переводили деньги, но товар не получали. Суммы варьировались от 9 тысяч до 17,5 тысячи рублей.

Полицейские задержали обвиняемого. Правоохранители доказали его причастность к шести эпизодам мошенничества. Потерпевшими стали житель Коми и других российских регионов. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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