В Коми мужчину будут судить за шесть эпизодов мошенничества

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В Коми 32-летнего уроженца Краснодарского края, жившего в Калининграде, обвиняют в шести эпизодах мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, с июня по сентябрь 2021 года обвиняемый размещал объявления о продаже электросамокатов, телефонов и видеокарт. При этом фигурант занижал цену товара, чтобы привлечь больше покупателей. Те переводили деньги, но товар не получали. Суммы варьировались от 9 тысяч до 17,5 тысячи рублей.

Полицейские задержали обвиняемого. Правоохранители доказали его причастность к шести эпизодам мошенничества. Потерпевшими стали житель Коми и других российских регионов. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

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