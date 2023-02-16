Инфицированный корью пассажир рейса Санкт-Петербург — Сыктывкар едва не заразил сотни людей

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Почти 200 человек, находившихся на борту самолета, совершавшего рейс из Санкт-Петербурга в Сыктывкар, чуть не заразились корью. Оказалось, что на рейс сел инфицированный мужчина.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, под медицинским наблюдением после полета оказались 138 жителей Коми, а также жители еще 10 регионов страны. К счастью, никто опасную инфекцию не подцепил и пострадавших не выявлено.

— О кори управление узнало от коллег из Архангельской области. Заболевание выявили у пассажира рейса Санкт-Петербург — Сыктывкар от 15 января, который в этот же день отправился на машине в Коряжму. За медпомощью он обратился только 24 января, а 30 января ему подтвердили диагноз. По месту проживания в республике за 138 гражданами организовали меднаблюдение. По остальным пассажирам и членам экипажа направили информацию в управления по 10 субъектам России, — цитирует ведомство БНК.

Кроме архангельского, случаев заболевания корью не выявлено, заключили в ведомстве.