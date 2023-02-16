В Сосногорске обратились к водителям с просьбой помочь раскрыть убийство трех собак

Фото: группа «9 жизней» Благотворительный Фонд г. Сосногорск

В Сосногорске 15 февраля были убиты три собаки, одна из которых – хозяйская.

- Вчера, в 22:46, на территории гаража около Инстройгаза (Северная 2А), были убиты три собаки, одна из которых была хозяйская, и находилась на цепи возле своей будки! Все собаки были стерилизованы с бирками. Тварь, которая это сделала, был на машине. Имеется видеозапись с камер, которые расположены на гаражах, видно марку машины, но не видно номера! – сообщил местный благотворительный фонд «9 жизней».

Волонтёры обратились к водителям с просьбой.

– Уважаемые водители, если кто-то проезжал в этом районе в промежутке 22:45-22:47, и на вашем авто имеется видеорегистратор, посмотрите видео, может там видно, как выезжает или заезжает машина к данной линии гаражей, и сообщите нам в личные сообщения, – написали в группе сообщества.

Также утром в сыктывкарских Интернет-группах стали предупреждать, что в Сыктывкаре вновь начали травить собак – отравы были замечены в районе Орбита. Также редактору «Комсомольской Правды – Коми» очевидица сообщила, что около её дома в районе ул. Чкалова ходила женщина и кидала отравленные лакомства для собак, и на эти лакомства натыкались хозяйские собаки, которых выгуливали на поводке. В прошлом году было настоящее массовое уничтожение собак, виновных искали совместно с МВД.

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