В Сыктывкаре снизилась стоимость дизельного топлива

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре подешевело дизельное топливо. Так, на заправках компании «2000» стоимость литра горючего снизилась сразу на шесть рублей.
Также существенно подешевело топливо и на заправках «Движение Коми». Там снижение составило пять рублей.
Актуальный ценник на бензин предоставило издание «Комиинформ»:
Компания «Лукойл»
АИ-92 - 46,37 руб. - без изменений.
АИ-95 - 49,57 руб. - без изменений.
100 - 60,91 руб. - без изменений.
ДТ - 60,12 руб. - без изменений.
«Движение Коми»
АИ-92 - 39,99 руб. - без изменений.
АИ-95 - 44,77 - без изменений.
ДТ - 59, 99 руб. (было 64, 99 руб.) - минус 5 руб.
Компания «2000» (цена обозначена от 20 литров)
АИ-92 - 39,20 руб. - без изменений.
АИ-95 - 42,20 руб. - без изменений.
ДТ - 60,00 руб. ( было 66,00 руб.) - минус 6 руб.
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