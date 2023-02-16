В Сыктывкаре снизилась стоимость дизельного топлива

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре подешевело дизельное топливо. Так, на заправках компании «2000» стоимость литра горючего снизилась сразу на шесть рублей.

Также существенно подешевело топливо и на заправках «Движение Коми». Там снижение составило пять рублей.

Актуальный ценник на бензин предоставило издание «Комиинформ»:

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 46,37 руб. - без изменений.

АИ-95 - 49,57 руб. - без изменений.

100 - 60,91 руб. - без изменений.

ДТ - 60,12 руб. - без изменений.

«Движение Коми»

АИ-92 - 39,99 руб. - без изменений.

АИ-95 - 44,77 - без изменений.

ДТ - 59, 99 руб. (было 64, 99 руб.) - минус 5 руб.

Компания «2000» (цена обозначена от 20 литров)

АИ-92 - 39,20 руб. - без изменений.

АИ-95 - 42,20 руб. - без изменений.

ДТ - 60,00 руб. ( было 66,00 руб.) - минус 6 руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми подорожали овощи и поездки за границу (подробности)