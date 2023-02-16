В Коми директор компании украл более 8 миллионов рублей на строительстве детсада

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Осужденный за хищение средств при строительстве детского сада в Усть-Цильме генеральный директор строительной компании ООО «Мирэкс» не смог оспорить приговор. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2014-2016 годах гендиректор заключил с администрацией Усть-Цилемского района контракты на строительство детского сада на 120 мест. Объект должен был открыться в Усть-Цильме. Однако застройщик не выполнил все работы, предусмотренные сметой. Фигурант предоставил фиктивные документы и получил более 8 миллионов рублей.

Кроме того, монолитное железобетонное основание, предусмотренное проектом, заменили на девять дорожных железобетонных плит. Их передали по договору безвозмездного использования для иных целей. Однако плиты использовали в качестве стройматериала. Вернуть их, как предусматривалось договором, фигурант не мог. Общий ущерб бюджету составил 8,4 миллиона рублей.

В ходе строительства детсада гендиректор привлек к некоторым работам субподрядчиков. Платить им злоумышленник не собирался. Таким образом он сэкономил 1,1 миллиона рублей.

Суд приговорил руководителя компании к 3,5 года лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с гендиректора взыскали более 8,4 миллиона рублей. Защита обжаловала приговор, однако изначальное решение осталось неизменным.

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