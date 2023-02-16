В Сыктывкаре на 12 лет посадили закладчицу из Казахстана

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В Сыктывкаре 24-летнюю гражданку Казахстана признали виновной в совершении пяти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Девушка вступила в ОПГ и занималась распространением наркотиков на территории Коми. Злоумышленница выполняла функции так называемого мини-склада. Приезжая получала наркотики из тайников, везла домой, а потом фасовала на мелкие партии для дальнейшей реализации.

В ноябре-декабре 2021 года девушка получила почти 900 грамм мефедрона и разместила в нескольких тайниках в Сыктывкаре. Полицейские задержали ее. Кроме того, правоохранители поймали трех сообщников закладчицы, которые пытались забрать спрятанные наркотики. Они были осуждены.

Девушку приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, гражданку Казахстана оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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