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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 13:24

В Коми компания использовала поддельные медицинские справки

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воркуте ООО «Норд Сердис» использовало поддельные медицинские справки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Компания выполняет работы на одном из опасных объектов АО «Воркутауголь». Проверка показала, что на предприятии имеются нарушения в сфере охраны труда и промышленной безопасности. От подрядчика требовали предоставить документы, но он этого так и не сделал. За это предприятие привлекли к административное ответственности.

Компания попыталась воспрепятствовать проверке. Однако прокуратура выяснила, что работники делали фиктивные документы, предоставляющие права в сфере эксплуатации опасных производственных объектов. Возбуждено уголовное дело.

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