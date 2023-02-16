В Коми компания использовала поддельные медицинские справки

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В Воркуте ООО «Норд Сердис» использовало поддельные медицинские справки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Компания выполняет работы на одном из опасных объектов АО «Воркутауголь». Проверка показала, что на предприятии имеются нарушения в сфере охраны труда и промышленной безопасности. От подрядчика требовали предоставить документы, но он этого так и не сделал. За это предприятие привлекли к административное ответственности.

Компания попыталась воспрепятствовать проверке. Однако прокуратура выяснила, что работники делали фиктивные документы, предоставляющие права в сфере эксплуатации опасных производственных объектов. Возбуждено уголовное дело.

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