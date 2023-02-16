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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 15:01

В Коми двое врачей попались на мелком взяточничестве

На них завели уголовные дела
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Воркуте двух врачей больницы скорой помощи подозревают в мелком взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Медики получили от людей через посредника взятку. Ее размер не превышал 10 тысяч рублей. За это медики оформили фиктивные листки нетрудоспособности. Врачи внесли туда сведения о заболевании, влекущем освобождение от трудовой деятельности. Возбуждены уголовные дела.

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