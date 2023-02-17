Жительница Сыктывкара попала в реанимацию после избиения сыном

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В Сыктывкаре по требованию прокурора района с местного жителя взыскали через суд 72 тысячи рублей. Деньги нужно будет передать его матери, которую он избил. Установлено, что женщина потратила на свое лечение именно такую сумму.

По предоставленной Объединенной пресс-службой судов информации, фигурант уголовного дела избил свою мать в помещении. После случившегося ее госпитализировали в Территориальный центр медицины катастроф, где ее состояние оценили, как тяжелое.

Ответчик отказывался от требований, заявив, что нет доказательств, что именно такая сумма была потрачена на лечения. Однако причинение тяжкого вреда здоровью было установлено в суде. Решение пока что не вступило в силу.

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