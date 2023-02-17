Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 5:15

В городе Коми объявили режим повышенной готовности

В ГИБДД сообщили о перекрытии дороги в Воркуте из-за метелей
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что с 16 февраля перекрыто движение для всех транспортных средств по Кольцевой дороге Воркуты. Решение принято из-за ухудшения погодных условий. По предоставленным данным, наблюдаются сильные порывы ветра, метели и недостаточная видимость.

Постановление, по предоставленным данным, подписано руководителем администрации города Ярославом Шапошниковым. Также на территории муниципалитета введен режим повышенной готовности.

В ведомстве уточнили, что движение перекрыто на участке с 5 по 47 км, а также 28 и 29 км со стороны поселка Воргашор, а также 15 км со стороны Северного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми на 40% уменьшилось количество фальшивых купюр (подробнее)