В городе Коми объявили режим повышенной готовности

Фото: архив КП

В ГИБДД Коми сообщили, что с 16 февраля перекрыто движение для всех транспортных средств по Кольцевой дороге Воркуты. Решение принято из-за ухудшения погодных условий. По предоставленным данным, наблюдаются сильные порывы ветра, метели и недостаточная видимость.

Постановление, по предоставленным данным, подписано руководителем администрации города Ярославом Шапошниковым. Также на территории муниципалитета введен режим повышенной готовности.

В ведомстве уточнили, что движение перекрыто на участке с 5 по 47 км, а также 28 и 29 км со стороны поселка Воргашор, а также 15 км со стороны Северного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми на 40% уменьшилось количество фальшивых купюр (подробнее)