Орнитологи сообщили об увеличении численности серых ворон в Сыктывкаре

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По информации орнитологов, в Сыктывкаре, ровно, как и по всей европейской части страны, выросла численность серых ворон. По предоставленным данным, в настоящий момент популяция составляет около 20-30 млн особей.

Специалисты рассказали, что птицы опасны для уток и куликов. Одна пара ворон в неделю разоряет до 17 гнезд. Также они вызывают проблемы на территории аэропортов, когда во время суточной эмиграции пересекают взлетно-посадочную полосу.

Ученые обратились к местным жителям с просьбой лишить ворон постоянных мест кормежки, в частности на полигонах и около мусорных контейнеров, сообщили в ГТРК «Коми Гор».

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