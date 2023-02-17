В Коми 24-летний пассажир разбил окно вагона своей головой

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В Сосногорском районном суде вынесли приговор 24-летнему местному жителю, который устроил погром в пассажирском поезде № 311«Воркута-Новороссийск». По информации Объединенной пресс-службы судов, фигурант уголовного дела в нетрезвом состоянии сломал ногой ручку двери вагона и разбил своей головой окно в тамбуре.

ЧП, как отмечается в сообщении, произошло 15 октября 2022 года. Дебошир сначала приставал к пассажирам, громко выражался, а после напал на сотрудника транспортной безопасности, укусив его в плечо и, ударив кулаком в ухо. Под конец он и вовсе стал бить по вагону, разбив окно головой и, сломав ручку двери.

Свою вину мужчина признал полостью. Суд назначил ему лишение свободы сроком на год и семь месяцев с испытательным сроком на два года.

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