В Воркуте сильная метель сносит с ног детей

Фото: архив "КП"

В Воркуте разбушевалась метель. Порывы стихии такой силы, что на ногах тяжело удержаться 30-килограммовому ребенку.

Противостояние метели и двух школьников снял на видео местный житель. На кадрах видно, как радостные дети пытаются встать против ветра, но ветер их сразу же сбивает с ног. Местные жители в соцсетях шутят: суровые воркутинские дети.

— Метель — Воркутинские дети. Счет 1:0, — пишут комментаторы.

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