В спецприемнике в Сыктывкаре запретили лапшу и чай

Фото: архив КП

В спецприемнике полиции Сыктывкара запретили лапшу быстрого приготовления, кофе, какао и чай. Об этом сообщил председатель общественной палаты Коми Эдуард Бушуев.

По его словам, ограничения связаны с разъяснением прокуратуры. Эти продукты нуждаются в термообработке, а в приемниках ИВС это запрещено. Однако Бушуев отметил, что эти продукты не нужно, к примеру, варить. Поэтому в Общественной палате считают, что они могут быть включены в перечень запрещенных, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Заключенный из Коми пожаловался на плохие условия содержания в колонии (подробности)