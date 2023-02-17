В детсадах Сыктывкара не хватает логопедов и психологов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В детских садах Сыктывкара не хватает логопедов и педагогов-психологов. Об этом сообщила начальник управления дошкольного образования городской администрации Галина Дайнеко.

По ее словам, количество детей с тяжелыми нарушениями речи растет. Во многих учреждениях работают логопеды, но их недостаточно.

– 55 человек на 21 учреждение, – уточнила Дайнеко.

По ее словам, многие дошкольные учреждения идут по пути логопунктов. Руководитель управления также рассказала, что психологов также не хватает. В Сыктывкаре насчитывается 59 дошкольных учреждений. В общей сложности в них работают 47 педагогов-психологов, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми начнут строить еще пять школ и детских садов (подробности)