Убивший зятя 39-летний житель Коми получил восемь лет колонии

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 39-летнему жителю Удорского района. Сельчанина обвиняли в убийстве мужа сестры.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Мужчины выпивали в одном из домов поселка Усогорска, но в какой-то момент стали сильно ругаться. Ссора быстро переросла в драка: осужденный стал жестоко избивать зятя, а затем убил его.

- Во время совместного распития спиртного фигурант на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вызванных ссорой, избил зятя, после чего, вооружившись колюще-режущим предметом, нанес ему несколько ударов в область шеи и лица. От острой массивной кровопотери, развившейся в результате полученного ранения шеи с повреждением артерии и вены, потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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