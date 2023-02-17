В Коми вернулся побывавший в украинском плену военнослужащий

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Военнослужащего из Коми вернули из украинского плена. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в республике Вера Железцова. Ранее стало известно, что 101 боец российской армии был возвращен на родину после переговоров.

Жителю Коми предстоит пройти реабилитацию и вскоре он вернется к своей семье.

- С радостью делюсь новостью о возвращении 101 российского военнослужащего из украинского плена, среди которых наш земляк, житель нашей республики. Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о завершении очередного этапа кропотливой работы, проделанной Министерством обороны и другими структурами. Сердечно и от всей души разделяем те чувства, которые испытывают сейчас родные и близкие, - написала Вера Железцова.

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