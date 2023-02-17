Названы цены на фрукты и сладости в колониях Коми

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Названы цены на фрукты и сладости в магазинах системы управления ФСИН по Коми. Соответствующие данные озвучили в Общественной наблюдательной комиссии республики.

Активисты считают цены завышенными. Об этой проблеме знают в прокуратуре, ФАС и ФСИН, но решить ее пока не удалось. Так, пачка чая массой 200 грамм стоит 226 рублей, килограмм клубничной карамели – 530 рублей. Бутылку растительного масла объемом 0,9 литра можно купить за 228 рублей, лапшу быстрого приготовления – за 53 рубля. Полкило кускового сахара стоит 148 рублей, килограмм апельсинов – 231 рубль, а лимонов – 193. Кроме того, периодически отсутствует молочная продукция.

В УФСИН отметили, что цены на чай и сахар удалось снизить, но не уточняется, насколько. ФАС каких-либо нарушений не выявило.

– Сравнивать цены на однотипную продукцию с крупными ритейлерами не совсем допустимо, не совсем правомерно, – отметил начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры республики Денис Немиров

Он пояснил, что крупные сети могут снижать цены за счет объемов, передает БНК.

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