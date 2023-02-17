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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:08

В Сыктывкаре замело снегом пешеходную дорогу

Она находится в поселке Седкыркещ
Источник:kp.ru
Фото из паблика "Мы из Сыктывкара"

Фото из паблика "Мы из Сыктывкара"

В сыктывкарском поселке Седкыркещ замело снегом пешеходную дорогу. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

По их словам, пройти по пешеходной переправе невозможно. Дело в том, что эту дорогу замело снегом. Поэтому людям приходится идти по автодороге. В администрации Сыктывкара сообщили, что дорогу начнут чистить в пятницу, 17 февраля. Как передает БНК, спуски уже привели в порядок.

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