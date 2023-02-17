Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 10:38

«Ситуация тревожная»: в сыктывкарских школах стало больше подростков-преступников

Сыктывкарский политехнический техникум стал лидером среди школ с подростками-преступниками
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Стало известно, в каких сыктывкарских школах учатся больше всего подростков-преступников. По словам начальника УМВД по Сыктывкару Ильдара Хуснутдинова, лидерство удерживает политехнический техникум. Там учатся 12 нарушителей закона.

Второе место осталось за школой №33 (9 человек), а бронза - за 38-ой школой (6 человек).

Также Хуснутдинов отметил школу №21, где обучаются четыре трудных подростка.

— Ситуация с детской, подростковой преступностью остается тревожной. Прошу обратить внимание администрации, депутатов на возможность организации досуговой, трудовой занятости несовершеннолетних, состоящих на профучете, в том числе в летний период, — цитирует БНК Ильдара Хуснутдинова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Слезы и объятия»: в сыктывкарском суде огласили приговор жестокими налетчикам (подробности)