В Коми работодателя заставили выдать сотруднику документы

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После вмешательства прокуратуре в Сосногорске работодатель выдал работнику предприятия необходимые документы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудник предприятия работал в его филиале в соседнем регионе. Он не раз отправлял письма в главный офис, в которых просил предоставить копии документов по работе. Однако руководство его просьба так и не выполнило. Хотя по закону работодатель должен был направить такие документы в течение трех дней. Его оштрафовали на тысячу рублей. В итоге сотрудник получил копии необходимых документов.

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