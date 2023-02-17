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НовостиОбщество17 февраля 2023 10:49

В Коми работодателя заставили выдать сотруднику документы

Руководство компании отказывалось это делать
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

После вмешательства прокуратуре в Сосногорске работодатель выдал работнику предприятия необходимые документы. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудник предприятия работал в его филиале в соседнем регионе. Он не раз отправлял письма в главный офис, в которых просил предоставить копии документов по работе. Однако руководство его просьба так и не выполнило. Хотя по закону работодатель должен был направить такие документы в течение трех дней. Его оштрафовали на тысячу рублей. В итоге сотрудник получил копии необходимых документов.

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