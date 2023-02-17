В Коми мать ребенка-инвалида спустя 12 дет добилась возбуждения дела из-за ошибки врачей

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В Коми возбудят уголовное дело по факту ненадлежащей медпомощи, которая была оказана ребенку с инвалидностью. Мама мальчика рассказала, что ее сыну повредили руку, из-за чего та находится в неестественном положении.

Инцидент произошел еще в 2010 году. Мальчику прооперировали руку, после чего у него нарушилась моторика конечности. Ребенок пережил еще две операции, но функции руки до сих пор не восстановлены.

В СУ СК России по Коми по данному факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано. Заявительница с таким исходом не согласна и считает, что проверочные действия проведены не в полном объёме, а виновное лицо к ответственности не привлечено. Однако мать ребенка дошла до Александра Бастрыкина и рассказала ему свою историю.

— СУ СК России по Коми должно возбудить уголовное дело по озвученным женщиной доводам, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования, — говорится в поручении председателя следственного комитета России.

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