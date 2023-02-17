Нейрокартинки, книги и загадки: за право быть первыми боролись четыре команды сыктывкарских знатоков

А вы знаете ответ? Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Юношеской библиотеке Республики Коми прошла интеллектуальная игра «ЧеховъQuiz». Библиотека проводит состязание далеко не первый раз, поскольку битва для умов очень популярна.

Шесть раундов

– Квиз представляет собой отличный способ проведения интеллектуального досуга для молодёжи. Мы стараемся подбирать вопросы из разных сфер жизни, чтобы как можно больше расширить общий кругозор наших читателей, – рассказал ведущий игры «ЧеховъQuiz» Сергей Копылов.

Участие в игре приняли четыре команды с интересными названиями: «Мы точно победить», «Шишки-телепаты», «Dictum-Factum» и «Святой источник». Отвечая на вопросы, они записывали на бумажки свои варианты ответа, после чего их забирали для подсчёта баллов.

Всего в квизе нужно было пройти шесть раундов, где в каждом из них по семь вопросов. Стоит учесть, что в этой игре тематика может меняться. В этот раз появились три новых тура. Первый назывался «Нейротворчество» – участники пытались угадать фразеологизмы по специально смоделированным картинкам. Далее в «Сладкой жизни» интеллектуалы должны были узнать названия сладостей и вещей, которые связаны с ними. А в «Избиркоме Коми» – ответить на вопросы, которые были предоставлены партнёром мероприятия, Избирательной комиссией Республики Коми. Молодые избиратели осознали, как важно принимать участие в выборах и проявлять свою активную гражданскую позицию.

А мы знаем! Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Стремление к победе

Другие три раунда являлись стандартными. В «Музыкалке» игроки прослушивали песни и писали, как они называются. Вопросы в туре «Солянка» соответствовали своему названию. Вопросы были разносторонними, и это дало командам возможность более вдумчиво подумать над правильными ответами. И, наконец, в «Сказочном блице» они пытались вспомнить сюжеты книг и имена героев.

Победу в игре «ЧеховъQuiz» одержала команда «Шишки-телепаты», набрав наибольшее количество баллов. В качестве приза они получили специальные кружки для горячих напитков.

Второй оказалась команда «Dictum-Factum», третье место у игроков «Святой источник».

Юношеская библиотека благодарит партнёров – Избирательную комиссию Республики Коми за сотрудничество и классные призы, а всех участников – за азарт, позитив, стремление к знаниям и победе!

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