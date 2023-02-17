Советником главы Коми назначен Георгий Дзуцев

Фото: пресс-службы главы Коми

Георгий Дзуцев стал советником главы Коми. Как сообщает БНК, бывший министр здравоохранения республики будет курировать вопросы медицины.

Ранее Дзуцев уже был советником главы региона. На этот пост он был назначен в 2014 году, однако должность считалась внештатной.

Справка

Георгий Дзуцев родился 11 октября 1941 года в Северной Осетии, окончил Северо-Осетинский медицинский институт в 1969 году. С 1969 года работал в Свердловской области, где прошел путь до главного врача Центральной районной больницы. 1975-1993 годы ― главный врач Вуктыльской центральной районной больницы, с 1993 года ― министр здравоохранения Республики Коми, с 1996 года― заместитель главы Республики Коми. С 2004 по июль 2018 года ― генеральный директор ООО «РГС-Мед» в Сыктывкаре.

С последним местом работы у Георгия Дзуцева связано уголовное дело, возбужденное в отношении него в 2018 году. По итогам рассмотрения уголовного дела суд назначил три года условно со штрафом 300 тысяч рублей.

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