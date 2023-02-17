Мошенники украли у двух жителей Коми 2,1 миллиона рублей

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Мошенники украли у двух жителей Коми более 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полицию обратился 35-летний житель Княжпогостского районе. Мужчина сообщил, что попался на уловку мошенника. Тот сообщил, что на жителя Коми кто-то пытался оформить кредит. В итоге тот перевел злоумышленникам почти 1,7 миллиона рублей.

Пенсионерке из Удорского района решила подзаработать на одной из финансовых платформ. 59-летней женщине позвонил неизвестный и предложил заработать. Для этого жительница Коми взяла в кредит около 425 тысяч рублей и перевела мошенникам. Возбуждены уголовные дела.

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