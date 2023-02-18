Житель Коми скончался на месте после избиения своим знакомым

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В Прилузском районе присяжные заседатели вынесли приговор 43-летнему местному жителю, который избил до смерти своего знакомого. Информацию об этом передали в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела ударил свою жертву не менее девяти раз руками и ногами, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия. Медики констатировали многочисленные переломы и осложнения от травм.

В настоящий момент наказание еще не вынесено, присяжные приняли решение, что мужчине не заслуживает снисхождение. Приговор суд намерен вынести в марте 2023 года.

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