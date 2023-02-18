Роспотребнадзор Коми после проверки запретил масло из Брянской области и Татарстана

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В Роспотребнадзоре Коми огласили результаты проверки молокоперерабатывающих предприятий и общественного питания. По предоставленным данным, 19 образцов не соответствовали требованиям.

Всего было отобрано 486 проб, требованиям не соответствовали 26 из них – 5,3% от общего количества исследований. При этом все образцы прошли исследования не содержание антибиотиков.

Также эксперты выявили три факта фальсификации продукции – на предприятиях использовали растительные масла. Среди такой продукции сливочное масло «Стародубское» с массовой долей жира 67%, полутвердый сыр «Голландский» и масло из коровьего молока несоленое сладко-сливочное традиционное компании «КСТ-ДОМ» из Татарстана. В настоящий момент вся продукция изъята, в отношении предприятий намерены возбудить уголовное дело.