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НовостиОбщество18 февраля 2023 8:03

В Коми мужчина пнул сотрудницу полиции в лицо

За свой поступок он будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Микуня осудили за насилие в отношении сотрудницы правоохранительных органов. По предоставленным в Объединенной пресс-службе судов данным, мужчина пнул ее в лицо и публично оскорбил.

Усть-Вымский районный суд установил, что все произошло 6 августа 2022 года во время празднования Дня железнодорожника на площади возле Дома культуры. В момент произошедшего мужчина распивал алкоголь, нарушая общественный порядок.

Сотрудница полиции требовала, чтобы он остановился, однако в ответ он нецензурно выругался в ее адрес, показал неприличный жест и пнул в лицо. В суде обвиняемый согласился с предъявленным. Суд назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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