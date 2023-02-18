В Коми мужчина пнул сотрудницу полиции в лицо

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Жителя Микуня осудили за насилие в отношении сотрудницы правоохранительных органов. По предоставленным в Объединенной пресс-службе судов данным, мужчина пнул ее в лицо и публично оскорбил.

Усть-Вымский районный суд установил, что все произошло 6 августа 2022 года во время празднования Дня железнодорожника на площади возле Дома культуры. В момент произошедшего мужчина распивал алкоголь, нарушая общественный порядок.

Сотрудница полиции требовала, чтобы он остановился, однако в ответ он нецензурно выругался в ее адрес, показал неприличный жест и пнул в лицо. В суде обвиняемый согласился с предъявленным. Суд назначил ему три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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