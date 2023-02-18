В Коми в коррупционном преступлении обвинили бригадира филиала транспортной компании

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В Следственном комитете сообщили, что в Коми на основании материалов УФСБ и МВД региона в отношении бригадира филиала транспортной компании возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела в 2022 году на станции «Усинск» получил незаконное денежное вознаграждение за оперативную работу с вагонами компании, которая занимается перевозкой грузов. Представители организации были готовы дать взятку, чтобы не платить за простой вагонов.

В настоящий момент обвинения предъявлены двум лицам. Сейчас им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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