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НовостиОбщество18 февраля 2023 10:00

В Коми в коррупционном преступлении обвинили бригадира филиала транспортной компании

Всего в деле выявили двух фигурантов
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Следственном комитете сообщили, что в Коми на основании материалов УФСБ и МВД региона в отношении бригадира филиала транспортной компании возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела в 2022 году на станции «Усинск» получил незаконное денежное вознаграждение за оперативную работу с вагонами компании, которая занимается перевозкой грузов. Представители организации были готовы дать взятку, чтобы не платить за простой вагонов.

В настоящий момент обвинения предъявлены двум лицам. Сейчас им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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