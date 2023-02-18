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НовостиОбщество18 февраля 2023 14:03

В Сыктывкаре компания снесет за 1,46 млн рублей два аварийных дома

Соответствующий аукцион уже проведен
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре намерены снести еще два аварийных деревянных дома. Соответствующий аукцион на проведение работ прошел на портале государственных закупок. Начальная стоимость составляла 3,1 млн руб.

По предоставленным данным, всего в торгах приняли участие семь организаций. Победителем выбрали компанию, предложившую свои услуги за 1,46 млн рублей. Пока что ее название не озвучено.

Согласно технической документации, под снос пойдут дома, расположенные на Магистральной, 16 и Почтовой, 3.

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