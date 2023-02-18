Житель Коми угрожал убить свою сожительницу

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В Печоре мировой судья Привокзального судебного участка рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. По информации Объединенной пресс-службы судов, рецидивист угрожал убить при помощи ножа свою сожительницу.

По предоставленным данным, в момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. Во время ссоры со своей возлюбленной он схватил нож и угрожал ей убийством. Пострадавшая посчитала, что находится в опасности и обратилась в полицию.

Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью, суд ему назначил наказание в виде года и четырех месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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