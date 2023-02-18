В Коми начали распространяться тревожные сообщения о 8-летнем ребенке

Фото: «Лиза Алерт» в Коми

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о пропаже 8-летнего ребенка. По предоставленным данным, Александр Натуткин не вернулся домой в Сыктывкаре после занятий 18 февраля.

Приметы: рост – 120 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светлые волосы.

В момент исчезновения на нем была куртка зелено-желто-черного цвета, черные штаны и ботинки на липучках. На голове была серая шапка-шлем. С собой у мальчика был синий портфель.

В настоящий момент поисковики просят сообщать любую информацию о ребенке по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 или 02.

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