В Сыктывкаре парень душил девушку: она потеряла сознание

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Сыктывкаре заключили под стражу местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на несовершеннолетнюю. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел 12 февраля на улице Кутузова. Мужчина находился во дворе одного из домов. Злоумышленник напал на несовершеннолетнюю, чтобы ограбить ее. Подозреваемый несколько раз ударил ее по голове и пытался душить. Пострадавшая потеряла сознание.

В СК уточнили, что нападавшему 20 лет, а девушке – 17. Злоумышленник отобрал у нее телефон и сбежал. Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигуранта заключили под стражу. Он будет находиться под арестом по 15 апреля. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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