В ходе СВО погиб артиллерист из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб артиллерист из Яреги Алексей Соковых. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Соковых был младшим сержантом. Он служил старшим наводчиком самоходно-артиллерийского взвода. В ходе проведения СВО уроженец Коми погиб. Уйба выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

– Вечная слава герою и вечная ему память! – написал глава республики.

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