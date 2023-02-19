В Коми водитель «десятки» врезался в Renault и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 18 февраля, в Ухте столкнулись ВАЗ-2110 и Renault Talisman, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 9.36 в микрорайоне Дальний. Мужчина 1957 года рождения ехал за рулем «десятки» по улице Ухтинской в сторону улицы Мира. Напротив дома №3б он врезался в попутный Renault Talisman. Авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного авто. Он получил ушиб грудной клетки. Пострадавшего увезли в больницу.

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