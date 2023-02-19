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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 10:52

В Коми МАЗ протаранил складированный лес: пострадал водитель

Авария произошла в Прилузье
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 18 февраля, в Прилузском районе МАЗ протаранил складированный лес, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.40. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем МАЗ ехал по промышленному складу в районе 37-го километра дороги Занулье – Коржинский. Водитель не справился с управлением и столкнулся со штабелем бревен.

В результате ДТП пострадал мужчина, управлявший грузовиком. Водитель получил травму бедра. Госпитализация ему не потребовалась.

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