В Коми пьяный бомж чуть не зарезал знакомого

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Ухте 60-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство 41-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в ноябре. Пьяные мужчины находились в заброшенном доме. Между ними возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и напал на знакомого. Злоумышленник нанес несколько ударов в область шеи, груди и бедра. Пострадавший оказал активное сопротивление. Кроме того, ему своевременно помогли врачи. Поэтому мужчина остался жив.

В СК отметили, что обвиняемый – человек без определенного места жительства. Он признал свою вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Уголовное дело направили в суд.

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